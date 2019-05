Pirmajā ceturksnī samazinājusies "Latvijas pasta" peļņa

Ieņēmumi no UPP sniegšanas pieauguši par 2% jeb 158 000 eiro. Tostarp UPP ieņēmumi no pārrobežu vēstuļu korespondences pieauguši par 159 000 eiro jeb 8%, bet ieņēmumi no pasta paku sūtījumiem pieauguši par 46 800 eiro jeb 8,3%.

Savukārt ieņēmumi no sūtījumiem uz ārzemēm pieauguši par 150 000 eiro jeb 26%, kas saistīts gan ar jaunu klientu piesaisti, gan esošo klientu sūtījumu apjoma palielinājumu. Par 116 000 eiro jeb 8,7% pieauguši ieņēmumi no ekspresspasta pakalpojumiem, par 46 900 eiro jeb 2,8% - no maksājumiem un starpniecības pakalpojumiem, par 37 800 eiro jeb 19,3% - no kravu pārvadājumiem. Turklāt ieņēmumi no tranzīta pakalpojumiem pieauguši par 4,18 miljoniem eiro jeb 2,5 reizes.