Mēness iekarošanas misija, kas izmainīja pasauli

“Apollo 11” misijā kopā tika iesaistīti vairāk nekā 400 000 cilvēku, to vidū inženieri, tehniķi, zinātnieki. Neskatoties uz apjomīgajiem cilvēkresursiem, “Apollo 11” uz Mēness palīdzēja nosēsties pēc mūsdienu mēriem primitīvs kosmosa kuģa un Mēness moduļa vadības dators, kas aprīkots vienkāršāk nekā mūsdienu kalkulators. Šā datora kapacitāte bija tikai četri kilobaiti, ar 72 kilobitu lasāmatmiņu. Tas bija viens no pirmajiem datoriem, ko izstrādāja Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts. Salīdzinājumam – mūsdienu datora vidējā kapacitāte ir viens terabaits, kas ir 250 miljonus reižu vairāk. Neskatoties uz vienkāršo tehnoloģiju, šim “Apollo 11” datoram piemita nepieciešamā aprēķinu kapacitāte, lai paveiktu šķietami neiespējamo – palīdzētu cilvēkam spert soli uz Mēness.

“Apollo 11” misijas komandieris Nīls Ārmstrongs un Mēness moduļa pilots Bazs Oldrins uz Mēness virsmas pavadīja 21 stundu un 36 minūtes, no kurām vien divas stundas un 34 minūtes tika atvēlētas pastaigai pa Mēnesi. Pārējā laikā kosmonauti atpūtās, veica pētniecību Mēness modulī, kā arī ieturēja maltītes. “Apollo 11” komandas pirmā maltīte uz Mēness sastāvēja no bekona gabaliņiem, persikiem, cukura cepumu kubiciņiem, ananasu un greipfrūtu dzēriena, kā arī kafijas. “Ahhaa, skrējiens kosmosā!” izstādē ir iespējams aplūkot šo ēdienu iepakojumus, un ēdienu paciņu vidū ir arī “Mēness zupas” konservi ar tādu pašu sastāvu kā konserviem no “Apollo 11”. Starp eksponātiem ir arī tādi šķietami ikdienišķi sadzīves priekšmeti kā zeķes un pildspalvas, kas radītas speciāli kosmosa apstākļiem. Piemēram, lai pildspalva varētu rakstīt bezsvara vidē, tās tintes kārtridžs tika pakļauts slāpekļa spiedienam, ļaujot tintei iztecēt pildspalvas lietošanas brīdī. Starp eksponātiem ir arī “Hasselbad” fotokamera, ar kuru uzņemti vēsturiskie kadri uz Mēness, tostarp arī slavenais attēls ar ASV karogu. Zīmīgi, ka karoga iespraušana bija viens no grūtākajiem uzdevumiem misijas ietvaros. Nacionālās aeronautikas un kosmosa administrācijas pētījums paredzēja, ka Mēness virsma būs mīksta, bet Ārmstrongs ar Oldrinu secināja, ka Mēness virsma ir noklāta ar putekļiem un zem tiem slēpjas ciets pamats.