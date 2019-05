Mūze pauž pārliecību, ka viņa spēj pietuvoties Latvijas rekordam

"Jāņa Lūša sacensības man vienmēr ir bijušas ļoti mīļas, tāpēc noteikti vēlos tajās startēt. Jūtu arī aklimatizācijas sekas no Āzijas un zinu, ka nebūs viegli, bet gribu tajās piedalīties, jo zinu, ka emocionāli tas man ir nepieciešams."

"Jūtu, ka esmu palikusi gudrāka un vairāk ieklausos sevī. Vairs nespiežu tik daudz uz rezultātu, jo, iepriekš to darot, biju aizmirsusi par sevi un iedzīvojos traumās. Šogad no psiholoģiskā viedokļa jūtos ļoti labi - esmu pārliecinātāka par savām spējām. Treniņus beidzot varu aizvadīt pilnvērtīgi, pilnībā koncentrējoties uz izaugsmi. Pirms tam fiziskās aktivitātes iesāku ar rehabilitāciju ceļgalam, bet tikai pēc tam varēju ķerties pie šķēpa specializācijas treniņa" savu izaugsmi pēc atlabšanas no traumas komentēja Mūze.