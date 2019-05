Ātri paveicami brīvdienu darbi, kas atsvaidzinās visu mājokļa atmosfēru

Dārzs izskatīsies acumirklī svaigāks un tīrāks, ja to kārtīgi izslaucīsi un izmazgāsi. Liec lietā augstspiediena tīrītāju vai dārza šļūteni ar augstspiediena uzgali. Terases attīrīšana acumirklī dārzu padarīs vizuāli svaigāku un tīrāku. Ja ir motivācija, pēc terases attīrīšanas koka grīdas īpašniekiem to ir vērts arī nolakot ar darvas eļļu - tā pasargā kokmateriālu no pelējuma, mitruma, sūnām un netīrumiem.