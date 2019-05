Ziemeļu vīnogu vīns, pēc senas receptes gatavota maize, mazliet balandu izturībai, rudzu trifeles un brandavīns. To visu baudījām jaunā tūrisma ceļa «Taste HansEATica» gardēžu pieturvietās Igaunijā.

Hei, digitālā paaudze, Rodēna skulptūras “Domātājs” pozā pie gaišzilās gadžeta auras sastingušie! Vai zināt, kā čaukst graudi, kad atdalās no pelavām, kā rēc un dreb simtgadīgas dzirnavas, kā pēcpusdienas saules staros izskatās miltu putekļi, kā smaržo un garšo tikko cepta rudzu maize? Es arī nezināju līdz brīdim, kad ierados 1880. gadā celtajās Hellenurmes ūdensdzirnavās, kas atrodas 35 kilometrus no Tartu, starp Elvu un Otepē.

Pārsteidzoši, bet 1922. gadā uzstādītās mašīnas joprojām darbojas. Kad Mae tās iedarbina, grīda sāk līgoties un visas mašīnas četrstāvu ēkā rēkdamas strādā. Graudu malšanas procesu te var vērot no sākuma līdz beigām. Padomju laikos te mala ēdienu lopiem, bet 20. gadsimta deviņdesmitajos gados, kad īsti nebija ko ēst, dzirnavas atkal iedarbināja, lai ražotu putraimus.

Smarža, kas nāk no mājīgi, bet ziemeļnieciski atturīgi iekārtotajām telpām, liecina, ka maizes cepiens ir gatavs.

Jāpiemetina, ka balandas ir izcils, vitamīniem bagāts zaļums, kas no avitaminozes un zobu izkrišanas paglāba Sibīrijā izsūtītos tautiešus.

Sajūtu un iespaidu pārpilni atvadāmies no Maes un dodamies ceļā pa kalnaino un pārsteidzoši daudzveidīgo Otepes apkaimes reljefu. Otepe ir miniatūra pilsētiņa netālu no Tartu, ko ne bez pamata dēvē par Igaunijas Šveici. Otepe tiek uzskatīta par apskaužamu dzīvesvietu - te ir ainaviska vide, attīstīta tūrisma infrastruktūra. Braucam gar dzīvojamo rajonu, kurā, noprotams, mīt cilvēki, kuru ienākumi ir augsti.

Vispār jau Otepe ir Igaunijas ziemas galvaspilsēta, jo, pateicoties klimatiskajām īpatnībām, ziemas priekus te var baudīt no decembra līdz pat aprīlim.

Sniegs te esot biezs un noturīgs, nogāzes piemērotas tiem, kas dievina slēpot, bet prot to darīt hobija līmenī. Otepē ir trīs kalnu slēpošanas centri un mūsdienīgs slēpošanas tramplīns. Netrūkst te arī greznu SPA viesnīcu un restorānu. Otepi iecienījuši slēpotāji un snovotāji no Latvijas, jo kūrorts nav tālu no mūsu robežas un cenas tomēr relatīvi lētākas nekā Eiropas slēpošanas centros.