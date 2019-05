Džons Klīrijs sola uz Rīgu atvest Ņūorleānas garšu

To noteikti var dēvēt par saulainu mūziku. Ņūorleānas mūzika vispār ir priekpilna. Lai arī šai pilsētai ir ļoti skumja vēsture, šī nav vieta blūzam. Šeit radās džezs. Mūzika, kas liek tev justies labi. Un to pašu var teikt par Kubu. Daudziem Ņūorleānas iedzīvotājiem saknes ir tieši Kubā, lai arī viņi paši to vairs neatminas, jo tas saistīts ar vismaz 200 gadus senu pagātni. Līdz ar to šejienes un Kubas kultūrām ir ļoti daudz līdzību. Kubiešu mūzika joprojām ir viena no populārās mūzikas formām, kurā ļoti svarīgas ir klavieres. Perkusīvas, funky stila klavieres. Mani visvairāk vienmēr sajūsminājis tas. Deviņdesmitajos gados biju Kubā ļoti daudzas reizes un aicināju uz šejieni vecos mūziķus. Tas bija vēl pirms "Buena Vista Social Club" projekta. Izrādījās, ka viņi daudz ko dara ļoti līdzīgi Ņūorleānas mūziķiem.