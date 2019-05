Jebkurā gadījumā pēc Daenerisas nogalināšanas notika kas, manuprāt, diezgan simbolisks. Viņas pūķis Drogons izkausēja tā saucamo «Dzelzs troni», kurš vairāku paaudžu garumā ir bijis Rietmalas karaļu varas simbols. Lai gan ir daudzas teorijas par to, kāpēc Drogons ko tādu darīja, es to redzu kā sava veida protestu. Protestu pret «troņu spēlēm», nodevību, egoismu, varas kāri un citām īpašībām, kuras cilvēkos atraisa to ļaunāko. Jāatceras, ka pūķi īstenībā ir ļoti intelektuālas būtnes un Drogons iespējams jutās vīlies tajā, ko viņam lika darīt Daenerisa un ko pēc tam vajadzēja darīt Džonam, lai sievieti apturētu. Ne velti, pēc slepkavības viņš vienkārši paņēma Daenerisas ķermeni un aizlidoja.