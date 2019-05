Rezultāti var nosvērties par labu tiem spēkiem, kas spēs mobilizēt savus vēlētājus

Plkst.9:00 Rīgas 3.Valsts ģimnāzijā esošā iecirkņa komisijas vadītāja Gita Grīnberga Gulbe atklāja, ka sestdienas rītā iecirknī bijuši daži vēlētāji, taču arī kopumā iecirknī reģistrēts neliels vēlētāju skaits. Ievērojama daļa no vēlētājiem ir ārzemnieki. Piektdienas vakarā atkal bijis iespējams nobalsot ārpus reģistrētā iecirkņa, jo bija jūtams cilvēku pieplūdums, atkārtoti nākuši tie, kuri iepriekš nav spējuši nobalsot. Daudz bijis arī jauniešu, kas savu izvēli pauduši pirmo reizi. Ceturtdien nestrādājušas datu apmaiņas sistēmas dēļ novēlēt nav varējuši 177 cilvēki.

Plkst.8:35 Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanu dienā sestdien pirmajā stundā, proti, līdz plkst.8 Latvijā nobalsojuši apmēram septiņi tūkstoši vēlētāju jeb 0,49% no kopējā vēlētāju skaita, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Salīdzinājumā ar iepriekšējām EP vēlēšanām, kas notika 2014.gadā, vēlētāju aktivitāte līdz šim kopumā bijusi lielāka, taču tāpēc, ka šogad lielāka iedzīvotāju aktivitāte bija iepriekšējā balsošanā.

ja balsot atnāk mazs skaits cilvēku, vēlēšanu rezultāts var būt pilnīgi savādāks nekā to rāda sabiedriskās domas aptaujas, jo tādā gadījumā rezultātu izšķir paši motivētākie balsotāji. Tie spēki, kuru vēlētāji ir atnākuši uz iecirkņiem, var dabūt pat divas vai trīs reizes labāku rezultātu nekā ir paredzējušas aptaujas.

Plkst.8:06 Vēlēšanu iecirknī Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā īsi pēc plkst.8.00 rītā nebija neviena vēlētāja, taču Latvijas televīzijas pārstāve Odita Krenberga ziņo, ka pirmajā stundā tur nobalsojuši 10 cilvēki. Iepriekšējā balsošanā šajā iecirknī nodotas 449 balsis, no tām 162 cilvēki bija izmantojuši iespēju balsot iepriekšējā balsošanā, bet apmēram 100 cilvēku bija jāraida prom, kad sistēma nedarbojās. Salīdzināt šā gada balsojumu ar balsojumu pirms 5 gadiem šajā iecirknī nemaz nevar, jo tad bibliotēka vēl nebija uzcelta.

Plkst.8:05 Latvijas televīzija tiešraidē no vēlēšanu iecirkņa Baldonē aptaujā dažus cilvēkus, kas pirmie ieradušies vēlēšanu iecirknī. Lielākoties šādu rīcību viņi skaidro ar darba gaitām un aizņemto dienu. Savu izvēli izdarīt neesot bijis grūti. Daži no vēlētājiem apgalvo, ka to izdarījuši jau labu laiku iepriekš, un tam palīdzējusi dzīves pieredze, kā arī Latvijas parlamentāriešu agrākās darbības novērtējums.