Smiltēns: EP vēlēšanas drīzāk bija loterija

Viņš norādīja, ka saskaņā ar LRA aplēsēm vēlētāju aktivitātei vajadzēja būt ap 40%. "No pašvaldībām regulāri pienāca ziņas, ka katru iepriekšējās balsošanas dienu datu apmaiņas sistēmas problēmu dēļ vairāki desmiti cilvēku bija spiesti aiziet no iecirkņiem nenobalsojuši. Pat ja katrā iecirknī nespēja nobalsot desmit cilvēki, tie jau ir 10 000 vēlētāju dienā, bet, pēc mūsu aplēsēm, nobalsot nespējušo skaits ir daudz lielāks," skaidroja Smiltēns.

"Otrā selekcija, kas no vēlētāju pulka izfiltrēja ārā reģionu iedzīvotājus, bija spēles noteikumu maiņa spēles laikā. Rīgas un lielo pilsētu iedzīvotāji varēja aiziet uz to iecirkni, kurā ir pierakstīti, taču tūkstošiem cilvēku, kuri mācās vai strādā Rīgā, bet kuru iecirknis ir attālākā reģionā, to nevarēja izdarīt. Arī piektdienas pēcpusdienas paziņojums, ka tomēr var nobalsot jebkurā iecirknī, daudzus reģionu iedzīvotājus nesasniedza un ieguvēji bija rīdzinieki," sacīja Smiltēns.