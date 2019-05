Par spīti iespējamai sakāvei EP vēlēšanās, Sudrabas vadītais politiskais spēks gatavs kandidēt nākamajās pašvaldību vēlēšanās

Konkrēti par "Atmodas" rezultātiem Sudraba aģentūrai LETA pagaidām nevēlējās izteikties, norādot, ka tie vēl nav precīzi zināmi. Taču viņa apliecināja, ka, neatkarīgi no EP vēlēšanu rezultātiem, "Atmoda" tiks dibināta kā jauna partija un piedalīsies nākamajās pašvaldību vēlēšanās.

Viņa arī piebilda, ka viens no iespējamiem iemesliem, kādēļ potenciālie vēlētāji izvēlas nevēlēt, ir informācijas trūkums, kas rada neizpratni par to, kāpēc būtu nepieciešams doties vēlēt un kāds ir Latvijas ieguvums no tā.