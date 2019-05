Valsts kontrole kritizē Aizsardzības un Iekšlietu ministriju sadarbību ar mednieku klubiem

Iestāde atsaucās uz veikto revīziju, kurā secināts, ka AM gadījumā tie ir īpaši labvēlīgi līgumu nosacījumi par Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) piederošu mežu platību izmantošanu medībām, bet IeM pakļautībā esošie ugunsdzēsēji izrādījuši labvēlību depo telpu izmantošanai medījumu dalīšanas procesam.

"Lai paplašinātu Ādažu poligona teritoriju, kas nepieciešams saistībā ar paplašināto sabiedroto spēku klātbūtni un militāro aktivitāšu intensitātes pieaugumu Baltijas valstīs, 2017.gadā AM no VAS "Latvijas valsts meži" pārņēma mežu īpašumus kopumā 5281 hektāra platībā. Mantojumā no "Latvijas valsts mežiem" NBS saņēma arī līgumus ar medību organizācijām. Šo līgumu nosacījumi Valsts kontrolei rada šaubas un uzdod jautājumus, vai tie primāri kalpo aizsardzības resora interesēm. Turklāt maksa par medību platību izmantošanu nav tikusi iekasēta kopš 2017.gada, jo aizsardzības resoram neesot speciālistu, kuri pārzinātu specifisko un sarežģīto maksas aprēķināšanas metodiku," atzina revīzijas iestādē.