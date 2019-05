Luisa Kapaldi izmisuma pilnais dziedājums aizkustina britus

"The Official Charts Company" ziņo, ka 22 gadus vecā Kapaldi debijas albums "Divinely Uninspired To A Hellish Extent" (EMI/Universal) nedēļas griezumā pārdots 89 000 vienību.

Līdz ar to iepriekšējās nedēļas līderis - amerikāņu lakstīgalas Arianas Grandes albums "Thank U, Next" zaudējis līderpozīciju.

Bilijas Eilišas (Billie Eilish) spilgtā debija "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" (Interscope/Universal) noslīdējusi uz 5. vietu.