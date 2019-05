Loskutovam pagaidām nav konkrēta plāna nākotnei

Partiju apvienības "Jaunā Vienotība" rezultātus Eiropas Parlamenta vēlēšanās Loskutovs vērtēja kā ļoti labus. Ņemot vērā, ka pavisam nesen šķita, ka "Vienotība" var noiet no politiskās skatuves; tagad JV ir izdevies uzvarēt EP vēlēšanās. Viņam esot gandarījums par JV vēlēšanu rezultātu, teica Loskutovs.

Savukārt runājot par personīgajiem rezultātiem, Loskutovs tos vērtē kā vēlētāju gribu un piebilst, ka viņam ir gandrīz izdevies saglabāt to vietu JV sarakstā, kur kolēģi viņu bija ielikuši.

Saskaņā ar vienoto Deputātu nolikumu EP deputāta mēnešalga no 2018.gada jūlija pirms nodokļu nomaksas ir 8757,70 eiro. Šī alga tiek maksāta no EP budžeta. Visi EP deputāti maksā Eiropas Savienības (ES) nodokļus un apdrošināšanas iemaksas, pēc kuru nomaksāšanas viņiem paliek 6824,85 eiro. Turklāt lielākā daļa ES dalībvalstu liek saviem deputātiem maksāt arī savas valsts nodokļus. Tādēļ galīgā alga (alga pēc nodokļu nomaksas) katram deputātam ir atkarīga no nodokļu noteikumiem deputāta izcelsmes valstī.