Ventspils gatavojas jaunās akustiskās koncertzāles atklāšanai

“Mūsu sapņu pilī, kas tapusi, prasmīgi pārvarot dažādus ārējos šķēršļus, vienoti darbosies koncertzāle “Latvija”, Ventspils mūzikas vidusskola, Bērnu mūzikas skola un Mūzikas bibliotēka. Dažādu kultūras izpausmju sinerģija, kā arī īpašā ēkas struktūra, rada nepieciešamos priekšnosacījumus plašam kultūras aktivitāšu piedāvājumam. Ikviens no šiem elementiem veidos koncertzāles “Latvija” unikalitāti un rādīs brīnišķīgu piemēru Latvijai un pasaulei par ventspilnieku un Ventspils atbalstītāju varējumu 21. gadsimtā,” atklāj Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs.

Jaunās ēkas Lielajā zālē, kur paredzētas 600 skatītāju vietas, atradīsies arī koncertzāles lepnums – divi pasaules līmenī unikāli mūzikas instrumenti. Pirmais no tiem ir manuālās akustiskās koncertērģeles, kas tapušas uzņēmumā “Johannes Klais Orgelbau GmbH & Co. KG” Vācijā. Savukārt otrais ir šobrīd pasaulē lielākās vertikālās koncertklavieres, kas izgatavotas latviešu izcelsmes klavierbūves meistara Dāvida Kļaviņa uzņēmumā “Klavins Piano Manufaktura Kft” Ungārijā. Lai nodrošinātu teicamu skaņas kvalitāti, akustiskās pārbaudes koncertzālē “Latvija” veikuši speciālisti no Vācijas, kas snieguši izcilu profesionālo atzinumu.