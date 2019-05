Uldriķa pārstāvētajai "Sion" atkal jauns galvenais treneris

Par jauno "Sion" stūrmani kļuvis 44 gadus vecais Stefans Henčhoss, kurš no februāra sākuma vadījis cita latvieša Mārča Oša pārstāvēto Šveices vienību Neišateles "Xamax", palīdzot tai izrāpties no pēdējās kopvērtējuma vietas un automātiski neizkrist no valsts augstākās līgas.