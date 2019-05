Mamikins savu darbu EP vērtē kā labu

Viņš atzina, ka bieži vien politiķi, arī pats, katru reizi pirms vēlēšanām nosola sev, ka "šī būs pēdējā", taču vēlāk pārdomā. "Tagad vismaz nevienam nebūšu parādā," ironizēja EP deputāts, klāstot, ka no pircējiem vietējā veikalā Rīgā esot saņēmis pārmetumus par to, ka "dzīvoju uz viņu naudu".

Savu nepārvēlēšanu Mitrofanovs neuzskata par neveiksmi. Viņaprāt, visas partijas veiksme un panākums ir tas, ka LKS būs sava pārstāve EP, jo daļu iespējamā elektorāta, kas gatavojās balsot par "Saskaņu", neizdevās pārliecināt par labu LKS. Pēc deputāta paustā, "Saskaņas" vēlētājus vada ticība, ne argumenti, taču, iespējams, viņi būs vīlušies, jo politiskā spēka pārstāvji uz EP startējuši, lai slēptos no problēmām, nevis strādātu iedzīvotāju labā.

Saskaņā ar vienoto Deputātu nolikumu EP deputāta mēnešalga no 2018.gada jūlija pirms nodokļu nomaksas ir 8757,70 eiro. Šī alga tiek maksāta no EP budžeta. Visi EP deputāti maksā Eiropas Savienības (ES) nodokļus un apdrošināšanas iemaksas, pēc kuru nomaksāšanas viņiem paliek 6824,85 eiro. Turklāt lielākā daļa ES dalībvalstu liek saviem deputātiem maksāt arī savas valsts nodokļus. Tādēļ galīgā alga (alga pēc nodokļu nomaksas) katram deputātam ir atkarīga no nodokļu noteikumiem deputāta izcelsmes valstī.