“Dieviete tevī” – lasi un iepazīsti sevi caur mītiem

Atziņas, kas ietvertas šajā grāmatā, ir palīdzējušas daudzām sievietēm kā privātajā tā karjeras dzīvē. Kā apgalvo grāmatas autori, ikvienas sievietes psiholoģisko modeli veido viena vai divas dominējošās dievietes. Tas, kā viņas pie mums ierodas, lai piešķirtu enerģiju un uzrunātu dažādos dzīves posmos, paliek noslēpums. Taču mēs varam kļūt par šī noslēpuma daļu, ja klusībā pavērojam sevi, ieklausāmies un lūdzam padomu. Katra no dievietēm sev raksturīgā un unikālā veidā ir gatava sniegt mums bagātīgu svētību un dāvanas, kuras radoši integrēt savā dzīvē un attiecībās. Iepazīstot iekšējās dievietes, tās var sadzirdēt arvien labāk un skaidrāk. Atliek vien ieklausīties savās iekšējās dievietēs un iemācīties tās pazīt citos. Mums ir jāstāsta stāsti, jāsmejas, jāapraud un jāsvin dievietes. Katrai dievietei ir, ko pastāstīt un ko dot mums, gudrība, kurā dalīties: Afrodīte ir gatava mīlas dēļ riskēt ar visu, turpretī Hēra baidās no izpostītas laulības; Dēmetra priecājas par saviem bērniem, bet Persefone augstu vērtē introspekciju un vīzijas; Atēna tiecas pēc augšupejošas kustības, savukārt Artemīda ilgojas pēc būdiņas mežā. Katra no dievietēm zina ko tādu, kas nav zināms citām. Tātad visas kopā viņas dāvā bagātīgu pieredzes kopumu, no kura var smelties enerģiju gan sievietes, gan vīrieši.