Trešdienas horoskops: kas tevi šodien gaida?

DVĪŅI Kā vienmēr, būsi atjautīgs un tālredzīgs. Darbā izmantosi gan nupat radušās idejas, gan jau uzkrāto pieredzi. Pilnīgi iespējams, kādam no kolēģiem kļūsi par sava veida modeli, kam līdzināties.

VĒZIS Pateicoties pastiprinātajai intuīcijai, ātri vien sajutīsi cilvēkus, no kuriem šodien labāk izvairīties. Daudz labākus panākumus gūsi, ja strādāsi vienatnē. Dienas izskaņā uzmanību prasīs atvasītes.

JAUNAVA Galvenais, parūpējies, lai darbs tiek paveikts nevainojami. Saskarsmē ar kolēģiem vēlams izvairīties no kritiskām piezīmēm, pamācoša toņa. Vakarā esi piesardzīgāks pie stūres.

ŪDENSVĪRS Mīļotais cilvēks var izrādīt neapmierinātību par tavu pārlieko aizraušanos ar karjeras jautājumiem. Velti vakaru, lai no sirds izrunātos par otro pusīti, panāktu abpusēji pieņemamu kompromisu.

ZIVIS Liksies, ka apkārtējie to vien vēlas, kā izsist tevi no emocionālā līdzsvara. Daudz kas būs atkarīgs no spējas savaldīties. Šis nav gluži atbilstošākais mirklis, lai risinātu apjomīgus finansiālos jautājumus.