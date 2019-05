Neparastas pārvērtības - no divstāvu busiņa par mājīgu namiņu

Mūsdienās māju var uzbūvēt teju no visa - no pudelēm, no metāla konteinera un arī no veca autobusa. Raidījumā "Amazing Spaces" kāds britu vientuļais tēvs, Adams Koljers, iegādājās divstāvu autobusu un pārveidoja par mājīgu namiņu sev un meitai.