FOTO: Ekrānuzņēmums no video

Kārtējais nervus stindzinošais video ienācies no Savienoto Valstu rietumu metropoles Losandželosas. Tur kāda sieviete ar zagtu motormāju sarīkojusi īstu haosu, kā rezultātā izraisītas sešas sadursmes ar citiem auto, pamatīgi sabojāts zagtais spēkrats un trīs cilvēkus nācies nogādāt slimnīcā. Kas interesanti, sieviete, kas, pēc ASV mediju domām, pie stūres bija sēdusies reibumā, šajā haosā nebija viena - viņai līdzi bija divi suņi, no kuriem viens bēgšanas laikā izlēca no braucošās mājas uz riteņiem. Bēguļošana kopumā ilga aptuveni pusstundu.