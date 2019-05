“Park Residence” namā ir iespējams iegādāties funkcionālus augstas klases dzīvokļus ar pilnu iekšējo apdari platībās no 13 kvm līdz 36 kvm; studijas tipa dzīvokļus vai studijas tipa dzīvokļus ar vienu guļamistabu. Līdz detaļām pārdomāti dzīvokļu plānojumi, optimālas istabu un dzīvokļu zonu proporcijas dod iespēju pilnvērtīgi izmantot telpu. Apdarē un dizainā izmantoti tikai laika pārbaudi izturējuši, kvalitatīvi materiāli un elementi, pasaulē atzīti zīmoli – VILLEROY & BOCH akmens masas flīzes, HANSGROHE santehnika, Itālijā ražoti CORDIVARI radiatori, divslāņu ozola parketa dēļi PARKY un MEISTER, dušas izbūvētas ar VILLEROY & BOCH jaunās paaudzes materiāla dušas paliktņiem ARCHITECTURA vai flīzētas ar kritumu uz lineāru TECE trapu ar flīzes apdares nosegvāku, JUNG rozetes un slēdži. Namā ir izbūvētas jaunas inženierkomunikācijas – ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma ar ūdens skaitītājiem dzīvoklī, apkures sistēma ar iespēju skaitītāju rādījumus nolasīt attālināti, kā arī elektroapgādes sistēma. Šī gada aprīlī tiek uzsākta dzīvokļu tirdzniecība.

Namā izveidota omulīga un funkcionālā koptelpa – bibliotēka. Tajā ienākt, izvēlēties savu jauno ceļabiedru - grāmatu, dalīties grāmatās un pārdomās par tām, gūstot atelpas brīdi no ikdienas steigas, var ikviens nama iedzīvotājs.

Pagalms ir eleganti labiekārtots – apzaļumots, izvietoti soliņi un velo novietnes, to omulīgi apgaismo laternas. Autostāvvietas ēkā nav paredzēta. Ņemot vērā mūsdienu cilvēku vajadzības pēc telpām, kurās iespējams uzglabāt riteņus, slēpes, ratus u.c. lietas, nama iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja iegādāties mantu glabātavas.

Nams atrodas izcilā vietā, vienlaikus dzīves epicentrā un mazliet nostāk no dinamiskākajām Rīgas centra ielām. Tas atrodas izdevīgā un ērti pieejamā vietā blakus sabiedriskajam transportam, transporta maģistrālēm, dzelzceļa līnijai, kas nodrošina vieglu nokļūšanu citās Rīgas pilsētas daļās, kā arī Baltijas krasta lielākajā kūrortpilsētā, Jūrmalā. Nams atrodas Rīgas pilsētas vēsturiskajā centrā – netālu no Vecrīgas un izsmalcinātā Klusā centra, kā arī blakus vienam no skaistākajiem Rīgas parkiem – Vērmanes dārzam, kas ir piemērota vieta gan nesteidzīgai atpūtai, gan aktīvākam dzīvesveidam.