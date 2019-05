Aizdomās par vairāku automašīnu numurzīmju zādzībām aizturēti divi liepājnieki

25.maijā VP saņemta informācija no vairākiem transportlīdzekļu īpašniekiem par to, ka no viņu automašīnām ir nozagtas abas numura zīmes. Numura zīmes nozagtas Liepājā no piecām automašīnām Atmodas bulvārī, Siguldas ielā, Vērgales ielā un Liedaga ielā. Konstatējot zādzību faktu, transportlīdzekļu īpašnieki pamanījuši, ka aiz stikla tīrītāja slotiņas atrodas zīmīte, kurā ir norādīts mobilā telefona numurs.