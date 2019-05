Iespēja apmeklēt Latvijas Kultūras akadēmijas jauno aktieru un režisoru diplomdarbu izrādes

LKA diplomdarba izrāžu skatē iekļautas arī piecas Teātra mākslas maģistrantūras topošo absolventu izrādes. Reinis Boters iestudē bilingvālu dokumentālā teātra izrādi “LV vs. RU”, kas pēta latviešu un krievvalodīgo attiecības. Aktieri Igors Nazarenko un Jānis Kronis izrādes sagatavošanas procesā mācās viens otra dzimto valodu un pēta situācijas savā dzīvē, kurās nozīmīga loma bijusi valodas barjerai un no iepriekšējām paaudzēm pārņemtiem uzskatiem un priekšstatiem par latviešiem un krieviem. Izrāde notiks 1., 2. un 3. jūnijā Rīgas cirkā. Diāna Kaijaka iestudē latviešu izcelsmes austrāliešu dramaturģes Ritas Kalnejais 2017. gada lugu “Šī skaistā nākotne”, kas būs skatāma Latvijas Nacionālā teātra Jaunajā zālē 5., 7. un 14. jūnijā. Tas ir stāsts par divu pretējas frontes puses pārstāvošu jauniešu (Madara Bore un Kārlis Reijers) mīlestību Otrā pasaules kara laikā, kuru caurvij divu vecākas paaudzes personāžu (Indra Burkovska un Voldemārs Šoriņš) sapņi par pagātni, meklējot atpakaļceļu vienam pie otra. Ieva Džindža izveidojusi interaktīvā teātra izrādi “Filmu vakars”, kuru iespējams noskatīties 6. un 7. jūnijā Koka ēku renovācijas centrā “Koka Rīga”. Skatītājiem tā būs iespēja aizceļot atpakaļ laikā uz 1983. gadu un iejusties tā laika atmosfērā jauniešu organizētā slepenā video filmu seansā kādā Grīziņkalna dzīvoklī. Izrāde piedalās improvizācijas teātra aktieri Karīna Bērziņa, Patrīcija Kolāte, Oto Madernieks un Kristers Ozols. 7. jūnijā Ģertrūdes ielas teātrī būs skatāma Rūdolfa Gediņa izrāde “Dievišķs fakts”, kas tapusi, iedvesmojoties no Franca Kafkas īsstāsta “Krustojums”. Režisors kopā ar dramaturģi Lailu Burāni un aktieriem Ivaru Broniču, Evu Kronbergu, Elīnu Lutci un Annu Novikovu iedziļinājušies savā pieredzē un pārdomās par izcelsmi, piederību un mantojumu. Katrs dejotājs attīstījis savu individuālo stāstu un horeogrāfisko materiālu, kas, saglabājot savu neatkarību, rada kontekstu viens otram un saskarsmes punktus izrādē. Liena Šmukste ar aktieru komandu (Maija Arvena, Ieva Džindža, Emīls Krūmiņš, Jana Ļisova un Andis Strods) un komponistu Jēkabu Nīmani radījusi sajūtu teātra izrādi “Grāmata zīme”, kas notiks 14. jūnijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Dokumentālā stāstā balstītais iestudējums ļaus skatītājiem gūt īpašu pieredzi un izjust aizliegto grāmatu likteni. Izrādes laikā apmeklētājiem tiek aizsietas acis, aktivizējot tādas pasaules uztveres maņas kā tauste un dzirde.