Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: "Spartaks" un "Liepāja" ceļas, "Jelgava" - grimst?

Tas cīņai par čempionu titulu, bet pašreiz par to spēkojas tieši abi šie galvaspilsētas klubi, pieber klāt pamatīgu šķipsnu piparu. Kāds tam visam sakars ar Malecu? It kā jau nekāda, bet paskatieties, kas tagad ir (būs) RFS uzbrukumā – trīs augumā raženi un līdzīga spēles stila uzbrucēji Malecs, Lemajičs un nesenais jaunpienācējs no Burundi Kalebs Bon-Fils Bimenjimana, kaut gan katram no viņiem, protams, ir arī savi "knifi", katrs izceļas ar kaut ko savu. Vai RFS jau bija iecere atteikties no kāda "garā" pakalpojumiem – to mums neviens nestāstīs, bet, ja šāda doma bija, tad Malecs tagad savas akcijas ir pacēlis - divi vārti tik svarīgā mačā un jau 4 vārti šosezon kopā.