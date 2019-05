Juridiskā komisija atbalsta plašu grozījumu Krimināllikumā virzīšanu trešajam lasījumam

Otrdien notikušajā komisijas sēdē deputāti lēma par vairākiem ierosinājumiem likuma grozījumos pirms to virzīšanas tālāk, tostarp palielinot minimālo brīvības atņemšanas sodu par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizēšanu no trim gadiem līdz četriem gadiem. Šāds ierosinājums pamatots ar to, ka tādējādi tiks ievērots Eiropas Savienības direktīvā noteiktais.