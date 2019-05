Kur atrast vislētāko īpašumu pie jūras?

Latvijā šī mēneša sākumā tika pārdoti kopumā 10 015 objekti – 7876 dzīvokļi un 2139 mājas, liecina nekustamo īpašumu sludinājumu vietnes city24.lv informācija. Lielākā daļa šo īpašumu atrodas Rīgā un tās priekšpilsētās. Jūrmalā pārdošanā jūras tuvumā (ne vairāk kā trīs kilometrus no jūras) bija 862 dzīvokļi un 467 mājas.

Galvenais cenu ietekmējošais faktors ir atrašanās vieta, kā arī remonts un apdare. Maija sākumā Jūrmalā pārdošanā bija 43 dzīvokļi, kuru cena bija līdz 100 000 eiro, 163 dzīvokļi, kuru iegāde maksā 100 000 līdz 200 000 eiro, kā arī 656 dzīvokļi, kuru cena pārsniedz 200 000 eiro. Mājas iegāde piejūrā ir dārgāka, un Jūrmalā pārdošanā maija sākumā bija 105 mājas, kuru cena bija līdz 250 000 eiro, 185 mājas cenā no 250 000 līdz 500 000 eiro, kā arī 197 mājas, kuru cena pārsniedza 500 000 eiro.

Cenā līdz 100 000 eiro Klaipēdā un Palangā pārdošanā bija 1822 dzīvokļi, no 100 000 līdz 200 000 eiro – 458 dzīvokļi un 68 dzīvokļi, kuru cena pārsniedz 200 000 eiro. Palangā un Klaipēdā pārdošanā bija 1246 mājas, kuru cena nepārsniedz 250 000 eiro, 132 mājas cenā no 250 000 līdz 500 000 eiro un 45 mājas, kuras maksā vairāk nekā 500 000 eiro.

Igaunijā, saskaņā ar vietnē city24.ee atrodamo informāciju, maija sākumā pārdošanā bija 12 606 nekustamie īpašumi. Visvairāk no tiem atrodas Tallinā un tās apkārtnē – kopumā 5069 objekti un 93% jeb 4752 no tiem - ir dzīvokļi. Tallinā piejūras zonā ne vairāk kā trīs kilometrus no jūras tika pārdotas 230 mājas un 2100 dzīvokļi.