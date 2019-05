Indra Salceviča saderināšanos nosvin ar braucienu uz Islandi

Man liels prieks, ka arī līdz Latvijai ir atnākusi kampaņa "I love you hater", kas noteikti liek aizdomāties! Šīs kampaņas viena no sejām ir @morethansize kustības fotosesiju varone un blogere @kristine_beit Man liels prieks, jo viņas pieredzes stāsts noteikti liks aizdomāties. Es gan vairāk aizdomājos par pašu kampaņas saukli kā tādu, un vai es to varu piemērot sev. Un es saku nē – idontloveyouhater! Kāpēc es nemīlu Tevi, heiter? Tāpēc, ka teikt, ka mīlu, būs liekulīgi. Es nelasu tavus komentārus, bet, ja tu man raksti, es izlasu un pasaku paldies par viedokli. Mēs nevaram cīnīties ar sekām stereotipisku valgu esošā sabiedrībā. Mēs nevaram mainīt viņa priekšstatus, jo, lai tie mainītos, cilvēkam pašam jāpiemīt spējai analizēt un domāt. Es nemīlu Tevi, heiter, jo man ir vienalga. Man ir sava dzīve un sirdsapziņa, tev – tava. Ja es patiesībā dzīvotu tā, kā Tu raksti par mani anonīmajos komentāros, tad tā noteikti neesmu es. Tā sieviete ir tavas fantāzijas auglis, jo Tu jau savā galvā esi uzkonstruējis viņas dzīvi!Tu viņai, šai savā galvā radītajai būtnei, esi izdomājis gan stāstus par viņas veiksmi, par attiecībām un pat ģimeni. Tu rūpējies par viņas veselību un zini, ko viņai vajag un kā! Un zini ko, nav slikti būt radošam! Varbūt laiks apsvērt domu par sava talanta ieguldīšanu kādā paliekošā vērtībā? Varbūt tā ir stāstu grāmata vai pat romāns? Es Tevi nemīlu, heiter! Es tevi apbrīnoju! Paldies Tev par man atvēlēto uzmanību. Ko es gribēju teikt... Jaunās un topošās mammas – audzināsim bērnus tā, lai viņi negribētu heitot. Tā, lai viņi saprot, ka ikviens cilvēks ir vērtība. Audzināsim tā, lai arī viņiem būtu vairogs, un pret sevi vērsto psiholoģisko vardarbību tie spētu vienkārši neuztvert. Tas ir laikam tas, ko es gribēju teikt! #idontloveyouhater #morethansize #pārdomas #blogger #latvianblogger #plussize #effyoubodystandarts #bodypositiveirdomāšana #parheiteriem #street foto mana kursabiedrene @piparkuuka

A post shared by Indra Salcevica (@indrasalcevica) on May 25, 2019 at 1:58am PDT