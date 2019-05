Rosina samazināt PVN preses izdevumiem

Asociācijas izpilddirektors Guntars Līcis aģentūrai LETA sacīja, ka ir nepieciešams atvērt diskusiju par PVN apmēru preses izdevumiem. Kādreizējā Ministru prezidenta Ivara Godmaņa valdība savulaik PVN likmi preses izdevumiem pacēla no 5% uz 12%, pamatojoties uz to, ka ir "grūti laiki un ka katram jāsniedz sava artava".

"Ja runājam par pazemināto likmi vispār, tad, ja paskatās uz medijiem un nodokļu likmēm visā "vecajā Eiropā", tad PVN likme pamatā ir nulle procenti. Kāpēc tā? Var spekulēt, ka mediji tur bijuši ļoti ietekmīgi un izcīnījuši savas pozīcijas. Taču jāsaprot, ka "vecās Eiropas" valstis labi apzinās informācijas kanālu nozīmi demokrātijas pastāvēšanā, tāpēc saglabāta pazeminātā PVN likme. Minētajās valstīs radīti arī citi papildu atbalsta mehānismi medijiem. Latvijā PVN likmes pārskatīšana presei varētu būt viens no atbalsta instrumentiem," teica Līcis.

Tāpat svarīgi pēc iespējas ātri risināt situāciju ar abonētās preses piegādi lauku teritorijās, kas līdz šim tika zināmā mērā atbalstīta no valsts, AS "Latvijas Pasts" sedzot ar to radītos zaudējumus. Ar 2020.gadu līdzšinējais modelis beigs pastāvēt, un tas nozīmē, ka ir radies jauns izaicinājums medijiem un valdībai, risinot šo jautājumu, teica Līcis.