Šobrīd energoefektīvākais risinājums kvēlspuldžu un citu veidu spuldžu nomaiņai ir gaismas diožu jeb LED spuldzes. Ja pirms desmit gadiem LED spuldžu klāsts bija šaurs un cena pārlieku augsta, tad patlaban LED spuldžu ražotāji ir parūpējušies, lai patērētājiem būtu izvēles iespējas gan formas, gan gaismas daudzuma, gan citu parametru ziņā. Tas nozīmē, ka tagad Tu vari individualizēt apgaismojumu gan vannasistabā, gan arī savā virtuvē – Energoefektivitātes centra speciālisti iesaka to zonēt ar dažāda siltuma (Kelvini) apgaismojumu. Bet kā tās izvēlēties?

Nav noslēpums, ka LED spuldzes izvēle nav nemaz tik vienkārša. Ja iepriekš Tev bija jāzina tikai vati (W), tad tagad uz iepakojuma ir lūmeni, Kelvini, darbošanās ilgums u.c. parametri. Šo apzīmējumu vārdnīca ir pieejama te . Piemērotākās un energoefektīvākās LED spuldzes izvēle aizņems dažas minūtes un būs nepieciešams rūpīgi izpētīt spuldzes parametrus. Bet ko iegūsi, izvēloties LED spuldzi? Elektrības patēriņa samazinājumu. Viena LED spuldze patērē aptuveni 1/8 no vienas kvēlspuldzes patēriņa un 1/5 no halogēnspuldzes patēriņa. Tādēļ ietaupījums būs redzams jau nākamajā elektrības rēķinā, un spuldze atmaksāsies vien pāris mēnešos.

Kvēlspuldžu un halogēnspuldžu izvēlē vadījāmies tikai pēc to jaudas jeb vatiem (W), bet LED spuldzes izvēlē vati norāda tikai to, cik daudz elektrības spuldze patērēs. Savukārt spuldzes spožumu norāda lūmeni jeb lm. Iegaumē – jo vairāk lūmenu, jo spožāka spuldze! Ja nepieciešams aizvietot viesistabā izdegušo 60 vatu kvēlspuldzi vai 42 vatu halogēnspuldzi, izvēlies LED ar aptuveni 800 lūmeniem. Bet vati paliek pagātnē, jo dažādu ražotāju LED spuldžu jauda var būt atšķirīga, lai gan to izstarotais gaismas daudzums ir vienāds. Cik spoža ir pati spožākā spuldze lūmenos – skaties te.