Ostapenko: Pirmajā kārtā dabūju vienu no sarežģītākajām pretiniecēm

"Šoreiz nespēlēju savu labāko tenisu. Protams, Azarenka bija viena no sarežģītākajām pretiniecēm, kas pirmajā kārtā varēja tikt ielozēta," aģentūra "Reuters" citē Ostapenko teikto.

Ostapenko šosezon uzvarējusi tikai sešās no 20 cīņām. Viņa Francijas atklātajā čempionātā spēlēja piekto reizi. No četrām iepriekšējām reizēm trijās viņa apstājās pirmajā kārtā, bet 2017.gadā sensacionāli kļuva par čempioni, sarūpējot vienu no nozīmīgākajām trofejām Latvijas sporta vēsturē.