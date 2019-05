FM: 2019. gada pirmajos četros mēnešos valsts budžetā bijis 273 miljonu eiro pārpalikums

Konsolidētajā kopbudžetā 2019.gada pirmajos četros mēnešos bija 273 miljonu eiro pārpalikums, kas ir par 33,1 miljonu eiro vairāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā. FM skaidroja, ka pārpalikuma pieaugumu pamatā veido atmaksas no Eiropas Komisijas (EK), kas saņemtas par Eiropas Reģionālas attīstības fonda un Kohēzijas fonda projektu īstenošanu iepriekšējā gadā.

Konsolidētā kopbudžeta ieņēmumi 2019.gada pirmajos četros mēnešos veidoja 3,72 miljardus eiro, no kuriem 650,4 miljoni eiro saņemti ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumos, kas, salīdzinot ar 2018.gada attiecīgo periodu, bija par 173,2 miljoniem eiro jeb 36,3% vairāk.

Nodokļu ieņēmumi, ņemot vērā izmaiņas uzņēmumu ienākumu nodokļa (UIN) maksāšanas kārtībā, kopbudžetā palielinājās par 65,2 miljoniem eiro jeb 2,4% un veidoja 2,77 miljardus eiro. UIN avansa maksājumu atcelšana no 2018.gada 1.jūlija būtiski ietekmēja UIN ieņēmumu apmēru, kas šā gada pirmajos četros mēnešos kopbudžetā bija negatīvs, atmaksātajai summai par 14,9 miljoniem eiro pārsniedzot iemaksāto.

Kopbudžeta nodokļu ieņēmumu plāns šā gada pirmajos četros mēnešos izpildīts par 102,6%, virsplāna ieņēmumiem veidojot 70,6 miljonus eiro. FM piebilda, ka no vienas puses būtisks plāna pārsniegums bijis sociālās apdrošināšanas iemaksu, IIN un PVN ieņēmumos, bet no otras puses, saistībā ar augsto atmaksu apmēru, UIN ieņēmumi par 31,9 miljoniem eiro atpalika no plānotā. Pārskata periodā bija plānots UIN ieņēmumos saņemt 17 miljonus eiro, bet faktiski atmaksu un iemaksu starpība veido -14,9 miljonus eiro.