"Padomju pilsoņi" Krievijā cenšas izvairīties no nodokļu maksāšanas

Padomju nostalģija un vēlme izvairīties no nodokļu maksāšanas Krievijā radījusi savdabīgu biznesa nišu. Šķiroties no dažiem desmitiem eiro, pircējs tiek pie svaigi nodrukātas Padomju Savienības pases un uz tā pamata (vairāk vai mazāk veiksmīgi) mēģina atsacīties no nodokļu un komunālo maksājumu maksāšanas, kā arī reizumis pakacina policiju, ziņo portāls RFE/RL.