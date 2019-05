BMW parāda jauno X1

Kā norāda BMW, it visas X1 modeļu sērijas - sākot no bāzes X1 un beidzot ar xLine, Sport Line un M Sport - vieno neskaitāmi stila elementi, taču ne mazāk ir arī atšķirības pazīmju kā eksterjerā, tā arī salonā. Atlētiskākais no visiem būs M Sport ar pazeminātu balstiekārtu, unikālu virsbūves krāsojumu un aerodinamikas pakotni.