Jaunākās prognozes par laika apstākļiem Jāņos

Pēc vairākām lietainām dienām debesis no rietumiem pamazām sāks skaidroties, bet gaidāma viena salta nakts – no trešdienas uz ceturtdienu gaisa temperatūra pazemināsies no 5 grādiem līdz pat nullei, daudzviet ir salnu risks, skaidro Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Hidrometeoroloģisko prognožu nodaļas vadītāja Laura Krūmiņa.