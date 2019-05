"Latvijas gāzes" koncerna apgrozījums pirmajā ceturksnī pieaudzis par 16,2%

Vadības ziņojumā norādīts, ka arvien sīvākas konkurences apstākļos koncerna pārdošanas un tirdzniecības segments sevišķi sekmīgi paplašināja gāzes tirdzniecību ārpus vietējā tirgus. Pirmā ceturkšņa beigās "Latvijas gāze" tirgus daļa Igaunijā bija 24,1%, kas ierindo to starp trim lielākajiem tirgotājiem Igaunijas dabasgāzes tirgū.

Pēc "Latvijas gāzes" vadības vēstītā, sadales segments 2019.gada pirmajā ceturksnī sasniedza 17,5 miljonus eiro, kas, salīdzinot ar attiecīgo periodu gadu gadu iepriekš, ir kritums par 19,6%. To galvenokārt izraisījusi izteikti zemā Latvijas dabasgāzes sadales sistēmas noslodze šī gada pirmajā ceturksnī, neierasti augsto gaisa temperatūru iespaidā. Segmenta peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) sasniedza 10,1 miljonu eiro, atpaliekot no pērnā gada pirmā ceturkšņa rādītāja par 28%. Segmenta pirmo trīs mēnešu peļņa pirms nodokļiem bija 7,1 miljons eiro jeb par 36,3% zemāka nekā gadu iepriekš. Sadales segments ir koncerna lielākais segments pēc aktīvu vērtības - 2019.gada marta beigās tā aktīvu vērtība bija 262,4 miljonus eiro jeb 64% no koncerna kopējās aktīvu vērtības.