Dienvidāfrikā puse ministru ir sievietes

Dienvidāfrikas prezidents Sirils Ramafosa trešdien samazināja valdības ministru skaitu no 36 līdz 28, kā arī piešķīra pusi no ministru amatiem sievietēm, padarot Dienvidāfriku par vienu no nedaudzajām valstīm ar dzimumu ziņā līdzsvarotu valdību.