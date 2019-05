"Skyforger", "Dzelzs vilks" un citi – "Fono Cēsis" nosauc pirmās dienas mūziķus

19. jūlijā uz festivāla skatuves kāps grupas "Skyforger", "Dzelzs vilks", "Laime pilnīga", "Riga Reggae", "All Day Long", kā arī pasākumu tradicionāli atklājošais instrumentālais trio – "Doni Tondo".

“Esam gandarīti par lielo interesi no apmeklētājiem, kuri ar vērā ņemamu regularitāti mums sociālajos tīklos un vēstulēs atgādina – vasara ir klāt un festivāla grupu saraksts ir jāatklāj. Tāpēc varam solīt, ka otrās dienas māksliniekus nosauksim jau pavisam, pavisam drīz,” norāda "Fono Cēsis" programmas direktors Marts Sildniks.

Pasākums notiks sesto gadu pēc kārtas, kuru laikā tas ir norisinājies trīs dažādās lokācijās. Tas tiek rīkots kā kādreizējā mūzikas un sporta festivāla "Fonofest" tradīciju turpinājums, kas savu darbību pārtrauca 2012. gadā. Iepriekšējos gados "Fono Cēsis" ir uzstājušies tādi mūziķi kā britu folkroka zvaigzne Frenks Tērners, "Ewert and the Two Dragons", "Skyforger", "Astro'n'Out", "Pērkons" un daudzi citi.