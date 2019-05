Levits nesaskata šķēršļus diskusijai par ģenerālprokurora atbilstību amatam

"Līdz ar to es teiktu, ka šī diskusija ir pareiza, pareizi, ka to darīs Saeima, bet lēmumu pieņems AT priekšsēdētājs, rūpīgi izvērtējot pēc savas sirdsapziņas," skaidroja jaunievēlētais Valsts prezidents.

Saeima ģenerālprokuroru no amata var atlaist, ja AT priekšsēdētāja īpaši pilnvarots AT tiesnesis, veicot pārbaudi, konstatējis kādu no likumā minētajiem atlaišanas pamatiem un par to atzinumu devis AT Plēnums. Pārbaudi ierosina AT priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai pēc vienas trešdaļas Saeimas deputātu pieprasījuma.