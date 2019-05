Millers: Ja mums būtu pārliecība, ka prezidents noteikti neizdarīja noziegumu, ziņojumā tas būtu pateikts

Kopš Bara vēstules publicēšanas nerimstas diskusijas par to, kādus secinājumus var gūt no "juridiskajā valodā" sarakstītā Millera ziņojuma. Lai arī Millers publiskus komentārus līdz šim nesniedza, medijos izskanēja, ka viņa izmeklētāji esot bijuši neapmierināti ar Bara atreferējumu un uzskatījuši to par tendenciozu.