Di Kaprio atkal ceļ trauksmi par klimata pārmaiņām

Filma “Degošais ledus” uzņemta visdažādākajos pasaules nostūros – no Norvēģijas līdz Aļaskai, no Šveices Alpiem līdz Kostarikai, no Islandes līdz Amerikas dienvidu štatiem. Līdz ar krāšņajiem dabas skatiem filma izceļ to cilvēku svarīgumu, kuri dara visu, lai apturētu klimata krīzi – zinātnieki, lauksaimnieki, izgudrotāji, kā arī citi. Visa filmas būtība vērsta uz to, lai uzvērtu nepieciešamību rīkoties tūlīt, pretējā gadījumā klimata pārmaiņas būs neizbēgamas: vajadzīga oglekļa emisiju samazināšana, izmantojot tradicionālos atjaunojamos enerģijas avotus un jaunus, tostarp plūdmaiņu enerģiju, kā arī īstenojot „izņemšanas” pasākumus, galveno uzmanību pievēršot oglekļa ieguves un atdalīšanas metodēm. Kā uzskata filmas veidotāji, oglekļa “izvilkšana” no atmosfēras un okeāniem, noguldot to pazemē vai izmantojot ražošanā, ir, iespējams, reālākā cerība klimata krīzes mazināšanai. Filmā redzēsiet arī vietas, kur tas tiek realizēts, – mežsaimniecību Ziemeļkalifornijā, kas fokusējas uz mežu atjaunošanu un rada kokogli, kas piesaista oglekli augsnei, urbāno fermu Losandželosā, kurā audzētā pārtika atbrīvo gaisu no oglekļa, okeāna fermu Konektikutā, kurā audzētās gliemenes un jūraszāles uzsūc vairāk oglekļa nekā augi, turklāt var tikt izmantotas cilvēku un dzīvnieku uzturā, kā arī kā mēslojums.