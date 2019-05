Trešdaļa uzņēmēju Latvijā investē energoefektivitātes uzlabojumos

Pētījums atklāj, ka ieguldījumus enerģijas taupīšanas pasākumos visbiežāk veic lielie ražošanas uzņēmumi (44%) un būvniecības nozares pārstāvji (27%). Turklāt vairākums (80%) no šiem uzņēmumiem nodarbina vairāk nekā 250 darbinieku un to apgrozījums pārsniedz 260 tūkstošus eiro gadā.

Pēc pētījuma datiem, energoefektivitātes paaugstināšana ir vienlīdz būtiska uzņēmējiem gan no Rīgas, gan citviet Latvijā.

"Izpratne par energoefektivitātes uzlabošanas iespējām biznesa vidē, kas iet roku rokā ar konkurētspējas paaugstināšanu, ir salīdzinoši zema. Joprojām vairumam uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšana nav tuvākajā dienas kārtībā. Viens no šķēršļiem ir izpratnes trūkums par energoefektivitātes uzlabošanā veikto investīciju atmaksāšanos kā īstermiņā, tā arī ilgtermiņā. Vienlaikus to uzņēmēju pieredze, kas jau ir veikuši ieguldījumus, piemēram, enerģijas patēriņa samazināšanā, liecina, ka ietaupījums šajā izmaksu pozīcijā salīdzinoši īsā laikā var sasniegt pat 50%, un energoefektīvi uzņēmēji ir krietnu soli priekšā saviem konkurentiem," sacīja "Altum" valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš.

Pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ir Latvijas uzņēmēju dienas kārtībā un kādi pasākumi tiek veikti. Pētījums tika veikts sadarbībā ar tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS, aptaujājot 2255 uzņēmējus visā Latvijā no tādām nozarēm kā būvniecība, ražošana un dažāda veida pakalpojumu sniegšana. Starp respondentiem bija gan jaunie, gan pieredzējuši dažāda lieluma (no četriem līdz pat 250 un vairāk darbiniekiem) uzņēmēji, kuri strādā piecus un vairāk gadus. Daļai no aptaujātajiem uzņēmumiem (553) gada apgrozījums pārsniedz 260 000 eiro.