Sasauc LU Satversmes sapulces ārkārtas sēdi saistībā ar pretrunīgajiem rektora vēlēšanu rezultātiem

LETA jau ziņoja, ka 24.maijā LU Satversmes sapulcē par augstskolas rektoru ar 141 balsi atkārtoti tika ievēlēts Indriķis Muižnieks. Kopumā no 300 LU Satversmes sapulces dalībniekiem reģistrējās un balsoja 286 dalībnieki. Divi biļeteni tika atzīti par nederīgiem. Pret Muižnieku balsoja 143 dalībnieki.

Šādos apstākļos vispirms no tribīnes tika paziņots, ka nav ievēlēts neviens no kandidātiem, savukārt vēlāk tika apgalvots, ka Muižnieks tomēr ir pārvēlēts rektora amatā, jo svarīgākais esot tas, ka viņam ir vairāk balsu nekā otram pretendentam, nevis tas, ka pret viņu ir vairāk balsu nekā par.

Kļaviņš atzīmēja, ka Latvijas Universitātē ir normatīvā regulējuma hierarhija, kas nozīmē, ka akti atšķiras pēc to svarīguma. Šajā gadījumā, ņemot vērā to, ka Satversmes sapulces nolikums ir jaunāks un no Satversmes izrietošs, tas ir uzskatāms par augstāku normatīvo aktu, uz ko arī Kļaviņš balstījis savu lēmumu.