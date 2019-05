Jaunā dziedātāja Katō: "Būt uz skatuves kā solomāksliniecei ir tas, ko es sevī kādu laiku apspiedu"

Tāpēc ir mainījies arī mans tēls. Es biju uz interviju “Star FM”, un Baiba Sipeniece teica, ka “Kato” esot visspēcīgākais celtnis, kaut kāds japāņu superražojums - Latvijā esot viens tāds. Tas ir tik forši un zīmīgi, ka arī es varu būt tāds celtnis! [Smejas.] Es ļoti gribētu būt tas labais bekvokālistu piemērs tam, ka mēs neesam tikai malā stāvētāji un mums īstenībā iekšā ir baigā dzirkstelīte. Ne visiem. Citi ir apmierināti ar to, kas viņiem ir, jo būt bekvokālistam ir ļoti ērti. Tu esi mūzikā, kopā ar visiem industrijas pārstāvjiem, tiec uzskatīts par savējo un viss ir forši. Bet man bija izvēle – palikt un saņemt stabilu peļņu vai sākt karjeru kā solomāksliniecei un riskēt ar to, ka tik daudz, iespējams, nepelnīsi. Es izvēlējos otro.

Tu esi fonā. Un pakļaujies. Velc mugurā to, kas jāvelk. Ierodies tikos, cikos tev liek ierasties. Izpildi to mūziku, kuru liek izpildīt. Runājot par savu tēlu – es neesmu tāda sieviete, kurai patīk superaugsti papēži un superskaistas balles kleitas. Es varu to visu vilkt mugurā, izskatīties tā, it kā man tas patiktu, bet vislabāk jūtos kedās un apģērbā, ko varētu dēvēt par hipsterīgu.