Arhitekti "iebūvē" modernu namu milzu akmenī

Izmantojot īpašu programmatūru, indiešu arhitekts Emejs Kendalgaonkars moderno ēku akmenī "iebūvēja" gluži kā ķīniešu puzli. "Ņemot vērā, cik sarežģīti ir atdarināt Madain Saleh akmens tempļus, mums bija nepieciešams programmās akmeņus apvienot ar vienkāršas formas plātnēm un kubiem, lai radītu vizuālu balansu," amerikāņu dizaina portālam "My Modern Met" atklāj arhitekts. "Mēs sākotnēji radījām akmens attēlus 3D formātā, un pēc tam uz tā "uzbūvējām" namu. No ārējās fasādes ēka ir minimāli saskatāma, taču tās ārējais areāls atklājas no putna skata jeb no augšpuses."