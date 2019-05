Tramps: Uz Meksikas robežas aizturēta rekordliela migrantu grupa

Viņš arī ievietoja tviterī Robežpatruļas videoierakstu, kurā redzams, kā migranti šķērso Riograndes upes gultni, no Meksikas pilsētas Sjudadhuaresas dodoties uz Teksasas štata Elpaso pilsētu.

Tā ir tikai neliela daļa no vairāk nekā 100 tūkstošiem migrantu, galvenokārt no Centrālamerikas valstīm, kuri pēdējos mēnešos šķērsojuši robežu, no Meksikas ierodoties ASV. Šis pieplūdums ir radījis grūtības amatpersonām, kuru uzdevums ir apturēt nelegālo imigrāciju.