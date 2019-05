Ramoss: Savu karjeru vēlos noslēgt Madrides "Real" sastāvā

Šonedēļ izskanēja informācija, ka Ramoss lūdzis "Real" prezidentu Florentino Peresu atbrīvot viņu no līgumsaistībām, lai futbolists varētu piekrist vilinošam piedāvājumam no Ķīnas. Ceturtdien aizsargs Madrides kluba bāzē sasauca preses konferenci, darot galu spekulācijām.

"Vēlos skaidri un gaiši paziņot par saviem nākotnes plāniem. Esmu Madrides "Real" fans, vēlos šajā klubā noslēgt karjeru," uzsvēra 33 gadus vecais Ramoss. "Dienā, kad atvadīšos, gribu to izdarīt, izejot pa parādes durvīm jeb uzvarot."

"Real" aizsargs gan norādīja, ka piedāvājums no Ķīnas viņam tiešām bijis. Viņa līgums ar Madrides klubu noslēdzas pēc diviem gadiem.

"Man ar prezidentu ir tēva-dēla attiecības, mēs viens otru ļoti mīlam. Nevēlos aiziet, mans sapnis ir noslēgt savu karjeru šajā klubā. Es pat būtu gatavs spēlēt par brīvu," neslēpa Ramoss. "Kurš gan nav strīdējies ar savu tēvu? Vislabākais veids, kā ar to tikt galā, ir to visu izrunāt aci pret aci, no malas nevienam neiejaucoties. Jau sen nebiju runājis par savu līgumu vai naudu ar Florentino."