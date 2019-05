Bītmeikers Kašuks laiž klajā piekto albumu

Albums ir tapis izmantojot vairākus analogos sintezatorus, paša sadziedātus vokālus un bungas, kuras veidotas no apkārt esošo objektu skaņu ierakstiem. Albuma vienīgais viesmākslinieks ir Kašuka mazākā māsa - Anna Marija Kubecka, kuras klarnetes partijas ir dzirdamas dažās no dziesmām. Šis albums ir kā ceļojums apziņā katram klausītājam individuāli, tādēļ ieteicams to klausīties uz austiņām, lai spētu izbaudīt katru mazāko skaņas detaļu pilnībā.