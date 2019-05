Izslēgtie "Saskaņas" frakcijas deputāti vēlējušies skaidrojumu par Bergmaņa virzīšanu

LETA jau vēstīja, ka pēc jauna Rīgas mēra ievēlēšanas ir sašķēlusies partijas "Saskaņa" Rīgas domes frakcija. Kā liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija, no Rīgas domes saskaņas frakcijas piektdienas vakarā "par rupjiem pārkāpumiem" izslēgti četri biedri - vicemērs Vadims Baraņņiks un deputāti Valērijs Petrovs, Aleksejs Rosļikovs un Vitālijs Dubovs. Tuvākajā laikā viņi varētu tikt izslēgti arī no partijas.

Tas nozīmē, ka Rīgas domes valdošajai koalīcijai vairs nebūtu 32 balsu, bet gan tikai 28 - tieši tikpat, cik opozīcijai. Viens no opozīcijas deputātiem līdz šim balsojumos gan parasti ir atbalstījis valdošās koalīcijas viedokli.

Šādos apstākļos, konsultējoties ar partneriem no partijas "Gods kalpot Rīgai" (GKR), pieņemts lēmums par viņu izslēgšanu no "Saskaņas" frakcijas.

Viens no izslēgtajiem deputātiem, Petrovs Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" pauda, ka viņam neesot nekas "personīgi pret" vicemēra amatam virzīto "Saskaņas" politiķi Bergmani. Esot citi aspekti, par kuriem viņš šodien neesot gatavs runāt.

Vienlaikus no viņa sacītā izsecināms, ka no frakcijas izslēgtie politiķi nav bijuši apmierināti ar formātu, kādā vicemērs virzīts apstiprināšai. Proti, jautājums virzīts steigā, neesot bijsi laika to izvērtēt. "Neviens negribēja klausīt, pateica, ka ir disciplīna un vajag darīt tā, kā pateicis vairākums," klāstīja politiķis.