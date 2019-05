Tramps paziņo par 5% tarifu Meksikas precēm

"10.jūnijā Savienotās Valstis noteiks 5% tarifu visām precēm, kas tiek ievestas mūsu Valstī no Meksikas, līdz tiks APTURĒTA nelegālo migrantu došanās caur Meksiku uz mūsu Valsti," Tramps paziņoja tviterī.

Tramps nāca klajā ar šo paziņojumu dienu pēc tam, kad ASV Robežpatruļas aģenti Teksasas štata Elpaso pilsētā aizturēja rekordlielu nelegālo imigrantu grupu, kurā bija 1036 cilvēki. Šī grupa trešdienas rītā ieradās Elpaso no Meksikas pilsētas Sjudadhuaresas, šķērsojot Riograndes upi.

Tā ir tikai neliela daļa no vairāk nekā 100 tūkstošiem migrantu, galvenokārt no Centrālamerikas valstīm, kuri pēdējos mēnešos šķērsojuši robežu, no Meksikas ierodoties ASV, lai tur pieprasītu patvērumu. Šis pieplūdums ir radījis grūtības amatpersonām, kuru uzdevums ir apturēt nelegālo imigrāciju.