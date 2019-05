"Riga IFF" izrādīs Kannu kinofestivāla uzvarētājfilmu "Parazīts"

“Parazīts” papildina kino atradumu Festival Selection programmu, kurā būs redzamas arī tādas starptautiskajos kino festivālos atzinīgi novērtētas filmas kā britu sociālo drāmu vecmeistara Kena Louča “Piedodiet, jūs nesastapām” (Sorry, We Missed You, 2019), franču režisora un scenārista Olivjē Asajasa pašironiskā “Dubultā dzīve” (Doubles vies, 2018), kā arī Berlīnes kinofestivālā Zelta lāci ieguvusī Izraēlas režisora Nadava Lapida daļēji autobiogrāfiskā traģikomēdija “Sinonīmi” (Synonymes, 2019).